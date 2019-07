As fortes chuvas que caíram em Washington na segunda-feira deixaram grande parte da capital dos Estados Unidos inundada, provocando até o alagamento de uma zona da Casa Branca. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) anunciou no Twitter que Washington poderia sofrer com uma "inundação repentina". Segundo a imprensa local, choveu 86,3 milímetros em média na capital em apenas duas horas.