Dez invenções portuguesas que mudaram o mundo

1. A caravela

A caravela é uma das invenções portuguesas mais importantes da História de Portugal. Foi uma embarcação usada pelos portugueses durante a Era dos Descobrimentos, nos séculos XV e XVI. Graças ao desenvolvimento da caravela, com as características velas triangulares, os portugueses aventuraram-se nos mares mais selvagens usando as que as caracterizavam. Um dos feitos mais importantes foi o de Bartolomeu Dias, quando dobrou o Cabo das Tormentas, mais tarde batizado como Cabo da Boa Esperança, em 1488. Sábado

2. A passarola

A primeira aeronave conhecida no mundo a efetuar um voo foi batizada com o nome de "passarola", 74 anos antes de ter surgido o balão dos Montgolfier - o primeiro balão a ar quente a ter voado, em 1783. O inventor da "passarola" foi o padre e cientista Bartolomeu de Gusmão, em 1709. O primeiro voo oficial ocorreu em Lisboa, fazendo uma distância de um quilómetro e transportando o seu inventor. Gusmão tornou-se um dos mais importantes pioneiros da aeronáutica mundial sendo chamado "O Padre Voador". Twitter

3. O Astrolábio náutico

O astrolábio náutico permitia aos marinheiros determinarem a latitude de uma embarcação em alto mar. Também podia medir a altitude meridiana de uma estrela. O astrolábio náutico é uma adaptação feita por navegadores portugueses do astrolábio planisférico e suprimiu uma necessidade que surgiu na era dos Descobrimentos, quando os navegadores portugueses tinham de navegar em alto mar, longe da costa. Sábado

4. Elevador para cadeira de rodas

Jaime Filipe era engenheiro técnico de som na RTP quando inventou o elevador para cadeira de rodas. O engenheiro foi um dos primeiros nomes de Engenharia de Reabilitação em Portugal e em 1974, criou o Centro de Inovação para Deficientes Físicos. O elevador para cadeira de rodas foi premiado várias vezes, recebendo duas medalhas de ouro: uma em Bruxelas, em 1983, e outra em Genebra, em 1984. Facebook

5. A Bola de Vento para Microfones

Nos dias de hoje, um técnico de som não pode usar um microfone sem uma bola de vento. O seu inventor foi o mesmo do elevador para cadeira de rodas, Jaime Filipe, o engenheiro da RTP. Em 1981, criou a primeira bola de vento, que tem como objetivo final estabilizar o som captado pelo microfone e melhorar a qualidade do equipamento. Facebook

6. A Bengala Eletrónica para Cegos

Anos depois, Jaime Filipe também inventou a bengala eletrónica para cegos e tornou-se presidente da Associação Portuguesa de Criatividade. Este aparelho tem vários sensores que permitem aos utilizadores "verem" e conhecerem o espaço que pisam. A invenção foi distinguida com a Medalha de Prata em 1986, em Bruxelas. Facebook

7. O Multibanco

Portugal foi um dos últimos países da Europa ocidental a desenvolver os equipamentos das caixas automáticas, mas porque continuavam em fase de testes. Só em 1985 é que foi lançada a primeira rede de caixas Multibanco portuguesa – o sistema mais avançado da altura. Quando chegaram a Portugal, os habitantes tinham apenas 12 terminais em Lisboa e no Porto. Nos dias de hoje estima-se que existam mais de 13 mil terminais, e as mais sofisticadas do mundo. Sábado

8. A Via Verde

A Via Verde surgiu pela primeira vez em 1991 e é uma forma simples de efetuar o pagamento de portagens. O sistema foi criado pela Universidade de Aveiro para eliminar as filas intermináveis do pagamento nas auto-estradas. A vantagem deste sistema é o condutor não ter de parar o veículo para efetuar o pagamento. Atualmente a empresa Brisa detém 60% do capital social da Via Verde. Sábado

9. O Medicamento Zebinix

O acetato de elicarbazepina é um fármaco utilizado como anti-epiléptico. Este medicamento foi desenvolvido pela BIAL – Portela & Ca, SA, sendo o primeiro fármaco de raiz e patente portuguesa. O seu desenvolvimento teve um custo aproximado de 300 milhões de euros e demorou 11 anos para ser comercializado. Desde 2009 que está nas farmácias portuguesas. Sábado