A Liga alemã foi o primeiro dos principais campeonatos a retomar a atividade, mais de dois meses após a suspensão, num reinício com bancadas vazias devido ao protocolo sanitário em função da covid-19. O vice-líder Borussia Dortmund goleou o Schalke 04 - Raphael Guerreiro marcou um dos 4 golos -, com o silêncio das bancadas a contrastar com o eco dos jogadores. Até os golos foram comemorados de maneira diferente. É o futebol em tempo de pandemia.