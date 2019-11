Andrea Zanoni usou a sua página no Facebook para relatar o que aconteceu no Conselho Regional de Veneto, no Palácio Ferro Fini, situado no Grande Canal de Veneza. "Ironicamente, a câmara começou a inundar dois minutos depois da maioria, os partidos Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, terem rejeitado medidas para combater as alterações climáticas", revelou o deputado do Partido Democrático.