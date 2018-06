Cinco mitos em que sempre acreditou sobre fruta

Foto de

Mito 1: as frutas congeladas ou desidratadas são de pior qualidade

Há ainda muitos rumores e mitos sobre a fruta, como a hora em que deve ser consumida ou que a congelada faz mal à saúde. O primeiro da lista criada pelo jornal El País, é sobre como as frutas podem passar por 3 tipos de processo de acondicionamento: congelação, desidratação e conservação em xarope e/ou calda. Relativamente a frutas congeladas, não há nenhum inconveniente para a saúde em comê-las, tal como acontece com legumes e outros alimentos que passam pelo mesmo processo. Geralmente, as frutas que passam por este procedimento são colhidas num estado maduro e mantêm perfeitamente as suas propriedades, segundo a especialista em nutrição clínica Ángela Quintas. Por outro lado, a fruta desidratada perde a maior parte da sua água e concentra o açúcar inerente. Apesar de este efeito, não devem ser descartadas: "são bons alimentos para pessoas com altos rendimentos calóricos, como desportistas que tenham de correr uma maratona", explicou Quintas. A mesma especialista clarifique que a pior manipulação da fruta é mesmo conservá-la em calda e/ou xarope, uma vez que tal implica ferver as peças e concentra o açúcar da mesma. Além disso, perdem fibra e há uma diminuição do potássio, vitamina C e caroteno (pigmento orgânico presente em alimentos como a cenoura). Getty Images

Mito 2: é melhor comer fruta em jejum Não há nenhuma razão científica que aconselhe a toma de frutas em jejum. De facto, é completamente indiferente o horário em que comemos frutas uma vez que tal não tem qualquer efeito nas suas propriedades nutricionais e energéticas. As únicas questões relevantes nas horas em que se come este alimento estão relacionadas com o tipo de fruta e com a dieta pretendida. Por exemplo, deve-se comer bananas antes de fazer algum tipo de desporto físico porque estas têm muitas calorias e são ricas em micronutrientes. Getty Images

Mito 3: os diabéticos não devem comer fruta Segundo Quintas, as pessoas diabéticas podem comer frutas, mas é aconselhável que as acompanhem com alimentos que contenham proteína, de forma a atenuar um possível pico de insulina devido ao açúcar natural das frutas. Estas também têm outros nutrientes e vitaminas que são indispensáveis a qualquer pessoa com qualquer tipo de patologia: minerais, antioxidantes, fibras, etc. O caso torna-se diferente, claro, se determinada pessoa tiver algum tipo de intolerância alimentar a alguma fruta (ou frutas), pois pode ser necessário que esta evite ou elimine completamente este alimento. Getty Images

Mito 4: fruta fresca e sumo são a mesma coisa Não, muito pelo contrário: sumo de fruta e fruta fresca não são a mesma coisa. "Quando ingerimos fruta, o nosso corpo absorve açúcar de uma matéria muito rica em fibra e usamos as nossas enzimas digestivas", explicou Ángela Quintas. Ao ingerir fruta, haverá menos esforço orgânico e o açúcar da fruta passará muito rapidamente para a corrente sanguínea, o que pode provocar uma subida brusca dos níveis de glucose no sangue. Getty Images