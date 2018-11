As imagens do tiroteio em Thousand Oaks que provocou pelo menos 12 mortos

Polícia frevelou ao Los Angeles Times que pelo menos 30 tiros foram disparados no Borderline Bar & Grill, em Thousand Oaks, que fica a cerca de 40 quilómetros a oeste de Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo o gabinete do xerife do condado, estima-se que estavam no interior do bar no momento do ataque cerca de 100 pessoas, onde decorria uma festa "country" para estudantes universitários.