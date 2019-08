As casas de luxo mais vistas em Portugal que ainda estão à venda

Foto de

1. Triplex de charme com piscina interior na Lapa, em Lisboa

O apartamento está inserido num condomínio privado e tem cinco suítes, sendo que a mastersuite tem um walking closet e uma pequena sala. A casa tem ainda jacuzzi, sauna, lavandaria, adega e um elevador privado. As principais caraterísticas são a piscina interior aquecida com jetstream e o estacionamento com capacidade para seis carros. Quem quiser comprar tem de pagar 4,17 milhões de euros. © SÁBADO

2. Palácio com vistas sobre a vila de Sintra

Esta propriedade com o valor de 8 milhões de euros tem dez quartos, um elevador privado e uma garagem com oito lugares. A quinta tem uma vista para a vila de Sintra e foi construída a pedido do Marquês de Saldanha, no século XIX. © SÁBADO

3. Mansão com piscina infinita e vista para o mar no Algarve

Uma residência de luxo foi pensada ao pormenor para concretizar os sonhos quem quer ser uma estrela de Hollywood. Com uma arquitectura contemporânea dispõe de oito suítes com vários terraços, uma piscina infinita de água salgada aquecida, jacuzzi, lareira no jardim e uma área de lounge com 100 m². A sua caraterística principal é um apartamento independente para convidados, tudo pelo valor de 12,4 milhões de euros. © SÁBADO

4. Duplex em condomínio privado com vista para o mar em Cascais

O seu preço é 3,5 milhões de euros e está localizado no condomínio Santa Mónica em Cascais. A casa tem quatro quartos e quatro casas de banho, sala de massagens, quarto de vestir e garrafeira numa área total de 435 m². Dispõe de uma piscina, banho turco, sauna, ginásio, salão de festas e segurança 24 horas. Tem ainda um terraço com jacuzzi e churrasqueira num espaço de 160 m². © SÁBADO

5. Palacete de D. João V em Carnide, Lisboa

O palacete com uma arquitectura única pertenceu a D. João V e está a ser vendido por 7,5 milhões de euros. Foi reabilitado em 2010 e continua com as suas caraterísticas originais, tais como os azulejos do século XVIII. Num terreno de 19 mil m² dispõe de suítes, salas de estar, sala de jogos e sala de música. © SÁBADO

6. Herdade com barragem e pista aeronáutica do Baixo Alentejo

A herdade de 170 hectares está localizada em Castro Verde e a casa principal tem uma arquitectura tradicional recentemente construída. As salas são amplas e os quatros e suítes têm acesso direto ao pátio. A surpresa desta propriedade é uma pista aeronáutica com hangar. Pelo valor de 2,25 milhões de euros este refúgio tem ainda piscina e três furos de água. © SÁBADO

7. Penthouse com jacuzzi e vista para o Tejo em Algés

A penthouse localizada num sítio de bastante empreendimento, no Alto de Algés, está à venda por 3,8 milhões de euros. É composta por quatro suítes, cinco casas de banho, sala de estar, sala de jantar, cozinha, terraço com jacuzzi e varanda. Com uma vista para o Tejo esta casa tem também uma sala para festas. © SÁBADO

8. Moradia com piscina infinita e vista para a baía do Funchal

A um preço de 1,98 milhões de euros a moradia no Funchal, Madeira, está distribuída em dois pisos numa área total de aproximadamente 600 m². É constituída por 4+1 quartos, escritório, sala de estar com vista para o mar e acesso ao terraço com piscina infinita. Tem ainda uma divisão multimédia e seis casas de banho. © SÁBADO

9. Mansão moderna com acesso direto à praia em Almancil, Algarve

A mansão está localizada à beira-mar e tem o valor de 8 milhões de euros. Dispõe de cinco quartos, piscina infinita, jardins paisagísticos e subscrição de Golf Wellness Membership por 5 anos. © SÁBADO