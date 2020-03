O Papa Francisco rezou, este domingo, pela primeira vez a tradicional oração dominical através de vídeo conferência, mas disse estar "perto" dos infetados com o novo coronavírus e dos seus cuidadores. O pontífice reconheceu ser "um pouco estranha" a oração feita hoje de "uma gaiola da sua biblioteca" privada, em vez da tradicional missa celebrada da varanda do Palácio Apostólico, no Vaticano. "Mas vejo-vos, estou perto de vós", afirmou.