Há 25 minutos

A festa dos adeptos do Benfica no Marquês de Pombal e no resto do País

Depois da vitória dos encarnados no campeonato, a Praça Marquês de Pombal, em Lisboa, começou a encher-se de adeptos que aguardam a chegada aí da equipa do Benfica. O autocarro da equipa só chegará, no entanto, mais perto do final do da noite, após receber a taça de campeão no estádio. De resto, um pouco por todo o país houve benfiquistas a festejar na rua.