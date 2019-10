"Perante o país e do mundo, proclamo a minha entronização". A declaração foi feita por Naruhito, ao lado da imperatriz Masako, ambos vestidos com um vestido tradicional reservado para este ritual, durante o discurso no qual prometeu respeitar a Constituição e cumprir todas as responsabilidades inerentes às funções. A cerimónia contou com a presença de dois mil convidados, entre eles chefes de Estado e representantes de cerca de 180 países. Portugal foi representado pelo antigo Presidente Cavaco Silva.

