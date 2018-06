12 formas de ultrapassar uma separação, segundo a ciência

Foto de

Se acha que algo vai aliviá-lo, faça-o

Um estudo publicado no Journal of Neuroscience, realizado pela Universidade de Colorado (EUA), concluiu algo extraordinário sobre as pessoas que recentemente ficaram solteiras. Foi dado aos participantes na investigação um pequeno aparelho. A um grupo disseram que se tratava de um poderoso analgésico para a dor emocional. Aos outros disseram que era um spray nasal comum. A experiência diminuiu a actividade cerebral nas zonas associadas à rejeição. As expectativas positivas sobre um analgésico podem ser suficientes para influenciar as áreas do cérebro em que os antidepressivos actuam. Veja mais ideias reunidas pelo jornal El País para superar o fim de um relacionamento, segundo a ciência.







Getty Images

1. Chore

Deixe soltar toda a raiva. "Não contenha ou reprima sentimentos", assegura Esteban Cañamares, psicólogo clínico e membro do Colégio de Psicólogos de Madrid. Ao lidarmos com os nossos sentimentos, reduzimos o tempo de recuperação num terço. Getty Images

2. Concentre-se nas coisas más do seu ex:

Não deixe de pensar nos defeitos do seu ex e sentir-se-á melhor. Um estudo do Journal of Experimental Psychology, publicado em 2018, afirma que a reavaliação negativa diminui os sentimentos de amor pelo ex. Getty Images

3. Não tente ficar bem com a outra pessoa

Por vezes, quem acaba com a relação tenta minimizar os danos e oferece a sua amizade. Porém, Trinidad Bernal, directora de programas na Fundação ATYME em Madrid e doutorada em Psicologia, desaconselha-o, pois isto cria um sentimento de esperança no outro, o que o irrita. Getty Images

4. Escreva um diário

A escrita ajuda a lidar de forma eficaz com a separação. Segundo um estudo publicado na revista online Procedia-Social and Behavioral Sciences, expressar as emoções por escrito reduz os sentimentos depressivos. Getty Images

5. Saia e festeje com os seus amigos

As saídas têm efeitos reparadores, mas "não podemos obrigar-nos a sair", avisa Esteban Cañamares. Um estudo do PLOS de 2013 determina que a qualidade das relações sociais influencia o risco de depressão. Getty Images

6. Evite falar muito sobre o assunto

É óptimo desabafar com os amigos, contudo, "ao estarmos constantemente a falar do assunto mantemos a ferida aberta", assinala Trinidad Bernal. Os amigos não devem puxar pelo assunto, mudando de tema e distraindo a pessoa da situação. Getty Images

7. Não procure culpados

Muitas vezes criamos filmes com heróis e vilões. Mas isso não traz nada de bom e leva-nos a repetir erros nas relações futuras. Em vez disso, Trinidad Bernal recomenda que "aprendamos com os erros para não os repetirmos". Getty Images

8. Ponha de parte começar uma nova relação de seguida

Os homens têm maior propensão para iniciar uma relação para sair de outra. "Uma relação dessas é apenas uma remenda momentânea, não é uma solução", alerta Esteban Camañares. Getty Images

9. Recupere rotinas

Depois de uma separação, temos mais tempo livre e devemos fazer bom uso dele. Entrar no ginásio, visitar exposições ou a matriculação num curso são boas opções aproveitar o tempo livre. "É necessário fazer uma lista de actividades e planificar o fim-de-semana. Assim evita ficar às voltas no sofá, e regressar às recordações", aconselha Trinidad Bernal. Getty Images

10. Ponha-se em forma

De acordo com um estudo de 2017 da universidade de Duke, nos EUA, a actividade física combate a ansiedade, podendo também ter benefícios para o ânimo e combater a depressão. Trindad Bernal diz que "fazer exercício, passear e respirar ar puro são formas de equilibrarmos as nossas emoções novamente". Getty Images