Miguel Barbosa: “A F1 nunca esteve ao meu alcance. E sempre preferi andar na terra”

Começou nos karts aos 15 anos, mas depressa trocou as pistas pelos pisos de lama e areia. Oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, diz que herdou a paixão pelas corridas do pai, Carlos Barbosa, presidente do ACP.

O piloto recebeu a SÁBADO na sua oficina na zona de Sintra, onde guarda o Toyota Hilux com que participou no Rali Dakar 2022. É o mesmo carro com que daí por uns dias participaria na 2ª prova do calendário do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno [TT], entre Grândola e Santiago do Cacém (ficaria em 4º). Miguel Barbosa conta como deu os primeiros passos no automobilismo e revela que, apesar dos 43 anos, não pretende acabar em breve a carreira.







Porque é que esteve 12 anos sem ir ao Dakar?



Fizemos o Dakar em África nos anos em que começou em Lisboa [2006 e 2007]. Depois, por causa da ameaça terrorista [2008], o Dakar passou para a América do Sul. Ainda corremos lá em 2010, mas o investimento não compensava. A diferença horária era muito má para os europeus, nunca chegavam imagens nem notícias a horas. Decidimos logo no fim da prova que não repetiríamos.







Foi uma prova muito dura, diferente do que estávamos habituados. E já tínhamos sido campeões em Portugal. Ainda fizemos um curso de como andar nas dunas, mas foi um embate forte.







Talvez tenha sido a edição menos interessante (em 2022). É muito mais artificial em termos de percurso. Gostei mais de África e da América do Sul, que tinham terrenos mais variados.







Fizemos TT, velocidade e ralis. Os nossos projetos têm de ter sempre um equilíbrio entre a parte competitiva – aquilo que procuro enquanto piloto – e o retorno para os patrocinadores. Voltámos ao TT em 2020, fomos campeões nacionais e achámos que era altura de voltar a fazer algo diferente. E decidimos regressar ao Dakar, na Arábia Saudita.







Exatamente. No rali, além de o carro ser diferente, temos a hipótese de treinar, de tirar notas e saber ao que vamos. Já o TT utiliza outro tipo de carros, com etapas mais longas – enquanto no rali temos troços de 18 ou 20 km, no TT é de 150 km para cima. E vamos o mais rápido possível por sítios onde nunca antes passámos.







Por gosto familiar. O meu pai [Carlos Barbosa, presidente do ACP há 20 anos] corria ao nível amador, era uma paixão que tinha e que mantém. Depois, do lado da minha mãe tenho um tio, o Ernesto “Nené” Neves, que foi um dos maiores pilotos de sempre em Portugal. Mas nunca fui empurrado para nada.







Lembro-me de ir ao autódromo do Estoril, a Vila do Conde e a provas de TT. Isso marcou-me. É daí que nasce a paixão pela corrida.







Sou sócio há 25 anos. Na altura tirei lá a licença desportiva (documento necessário para poder correr), porque dava desconto. E claro que sigo com atenção o trabalho do meu pai.







Sim, e cada vez se começa mais cedo. Basta olhar para a Fórmula 1 e ver como a idade média dos pilotos está a baixar. Lembro-me de ter sido o mais jovem a vencer um campeonato de TT, com 23 anos, o que na altura era impensável.







Penso que não. Temos algumas curiosidades no currículo. Sou o único piloto que venceu um campeonato de velocidade e de TT. Fui campeão nacional no mesmo ano. Ninguém tem tantos títulos de TT como nós. São marcas que vamos atingindo, mas não é o que me move.







Aos copilotos, às equipas técnicas, aos preparadores físicos, a quem nos ajuda com a comunicação. No desporto automóvel nunca fazemos nada sozinhos.







Foi num ano em que fomos para a Fórmula Ford [1998], que entretanto acabou em Portugal. Foi um momento de impasse e surgiu a oportunidade de fazer uma prova de TT com o carro do meu pai. Correu bem, ficámos apaixonados pela modalidade e a partir daí foi sempre a crescer.







Todos os miúdos ligados às corridas sonham com isso, mas nunca esteve realmente ao meu alcance. E sempre preferi andar na terra. É onde me sinto bem.







Não me importo de guiar, mas prazer só se for em passeio.







Não, mas eu cumpro o código da estrada, portanto não há motivo para isso. Além de que já está comigo há mais de 20 anos – já se habituou ao meu tipo de condução.







O do meio gosta bastante de karts, mas apenas pelo prazer de correr. De vez em quando vamos ao kartódromo de Évora, que foi onde comecei e sou muito amigo do dono, o Peter Peters. É um ótimo programa para descontrair.







Também estou ligado a outros pilotos que correm. No fundo, a minha vida são as corridas, sejam as minhas ou as de outros pilotos.