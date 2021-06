O futuro está no conhecimento

O Politécnico de Leiria é uma instituição de ensino superior pública de referência nacional, com um foco no desenvolvimento regional, mas que se afirma cada vez mais no contexto internacional. Enquanto instituição ao serviço da sociedade e plena nas diferentes dimensões, designadamente no ensino, investigação, inovação e internacionalização, está numa fase de crescimento, desenvolvimento e afirmação na tessitura nacional e internacional.

Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria, explica que a instituição disponibiliza formação de qualidade e orientada para o mercado de trabalho nas áreas de artes e design, ciência e tecnologia do mar, ciências empresariais e jurídicas, educação e ciências sociais, engenharia e tecnologia, saúde e desporto, e turismo.

Com um universo de 13.500 estudantes, o Politécnico de Leiria promove 50 cursos técnicos superiores profissionais (TeSP), 45 licenciaturas e mais de 80 cursos de mestrado e pós-graduação. Instituição multicultural, tem mais de 1.500 estudantes de 75 nacionalidades.

Líder da universidade europeia Regional University Network (RUN-EU), o Politécnico de Leiria contribui para o reforço da identidade europeia suportada pela inovação e pelo conhecimento, no âmbito do ensino superior, destacando-se a inovação pedagógica, os percursos curriculares flexíveis, os cursos curtos promotores de requalificação e qualificação avançada, bem como a criação de european degrees.

São oferecidos aos estudantes diversos serviços de apoio (cantinas, residências, serviços médicos, de apoio psicológico e de orientação vocacional...) e fomenta-se a prática do desporto e a participação em iniciativas académicas e culturais. Os estudantes podem candidatar-te às bolsas de estudo e aceder ao Fundo de Apoio Social ao Estudante (FASE®), que, em troca da colaboração voluntária, fornece o apoio mais adequado às necessidades.

Oferta formativa para 2021/2022

Na oferta formativa para 2021/2022, destacam-se os novos cursos de mestrado em Educação e Inovação Pedagógica, em Contabilidade e Fiscalidade e em Empreendedorismo e Inovação, assim como os novos TeSP em Tecnologias Digitais para a Agroindústria, Produção e Manutenção de Organismos Aquáticos, Turismo de Surf e em Organização e Comunicação de Eventos. Neste momento, aguardam acreditação seis novos mestrados nas áreas da saúde, da economia azul, ciências de dados e estatística computacional.

Uma rampa de lançamento

O Politécnico de Leiria proporciona uma experiência académica de qualidade, procurando desde o primeiro momento construir a rampa de lançamento para uma vida profissional de sucesso e realizadora, através de valores fundamentais tais como a qualidade, a criatividade e inovação, a ética e responsabilidade, a sustentabilidade, a pluralidade e a inclusão.

Na sua missiva, o Politécnico de Leiria põe na linha da frente a capacitação de cidadãos com competências relevantes, fomentada pela dinamização de ciclos completos de estudo atuais e de elevada qualidade, bem como pelas estratégias de formação ao longo da vida e dos programas de cooperação e mobilidade internacionais no âmbito do ensino, formação, investigação e inovação.

Esta estratégia é ainda reforçada pela ideia de promover uma relação forte com a sociedade geradora de conhecimento com impacto. Por tudo isto, o Politécnico de Leiria estimula a geração de conhecimento e inovação de elevado valor, com impacto transformador na sociedade e no desenvolvimento global sustentável, em resposta aos desafios societais que vão surgindo ao longo do tempo.

Top 10 das licenciaturas mais procuradas no Politécnico de Leiria em 2020/2021 (por escola, num total de 45 licenciaturas):

Serviço Social – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS)

Desporto e Bem-Estar – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS)

Gestão – Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

Engenharia Informática – Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

Design Gráfico e Multimédia – Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR)

Som e Imagem – Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR)

Turismo – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM)

Gestão Turística e Hoteleira – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM)

Enfermagem – Escola Superior de Saúde (ESSLei)

Fisioterapia – Escola Superior de Saúde (ESSLei)