A oferta formativa do ISG - Instituto Superior de Gestão para os alunos que chegam do ensino secundário contempla quatro licenciaturas: Gestão, Economia, Gestão de Recursos Humanos e Gestão do Turismo. Com uma curva de experiência de quase meio século no ensino das ciências económicas e empresariais, a licenciatura com mais procura no ISG é, tradicionalmente, "a de Gestão, em que os candidatos superam, em muito, as vagas disponíveis", afirma Miguel Varela, diretor do ISG.





Questionado se gostaria de destacar mais alguma licenciatura, responde que "as ciências económicas e empresariais são interdisciplinares, pelo que muitas unidades curriculares são comuns aos quatro cursos de 1º ciclo". "A cultura e os valores do ISG são igualmente transversais a todos os cursos", assegura.





Gestão do Turismo



A novidade para o próximo ano letivo no que diz respeito aos cursos de 1º ciclo é Gestão do Turismo. Esta nova oferta formativa visa a formação de quadros de excelência para o setor, nas áreas da direção e gestão de hotéis, empresas turísticas, animação turística, eventos, coordenação de projetos turísticos especializados, órgãos centrais e regionais de turismo, entre outros.





Sobre esta nova licenciatura, Miguel Varela refere que o turismo agrega um conjunto de atividades económicas que, no seu conjunto, representam mais de 10% do PIB nacional. “Apesar da pandemia e da inerente conjuntura sanitária, que em muito prejudicou o setor, não duvido de que será dos primeiros a recuperar e com muita necessidade de recursos humanos especializados”.