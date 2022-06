Rotas Açores: outra forma de descobrir o arquipélago

Confrontados com uma natureza esfuziante, os açorianos moldaram-na e moldaram-se às suas vicissitudes ao longo dos séculos: desenvolvimento de cidades, vilas e freguesias em sopés de vulcões, práticas agrícolas exploradoras de um solo tão particular, atividades económicas assentes na vida do oceano.

Com as Rotas Açores, é possível descobrir e experimentar a cultura tão singular deste arquipélago atlântico, na perspetiva dos seus habitantes e da sua adaptação a esta circunstância geográfica tão singular: afinal, a natureza dos Açores, antes de tudo, são as pessoas.

São as paisagens, as vivências e as histórias que proporcionam uma visita imersiva e única na cultura açoriana, através de três rotas ligadas às temáticas da baleação, das vinhas e dos vulcões.

Na Rota da Baleação, conhecemos a história do ex-líbris dos Açores, o imponente cachalote. Outrora foi fonte de sustento, hoje é uma espécie protegida e pode ser observada recorrendo-se à atividade de observação de cetáceos. Esta rota, presente em todas as ilhas do arquipélago, desvenda as ferramentas de trabalho, os botes, as fábricas, as oficinas, as rampas, os traiois e as vigias que continuam, à data de hoje, a marcar a paisagem açoriana. Mas, nesta rota, conhecemos sobretudo os testemunhos desta aventura marítima e a adrenalina desta relação necessária "homem – oceano – animal".

Já a Rota das Vinhas releva a cultura da vinha no arquipélago, assente na particularidade dos solos vulcânicos dos Açores. Esta cultura desenvolveu-se desde o início do povoamento das ilhas: a necessidade de subsistência e o engenho e a capacidade do homem açoriano em se integrar na paisagem herdada e dela tirar rendimento originaram uma prática cultural, hoje em franco crescimento e celebrada, em 2004, com o título de Paisagem Cultural da Humanidade pela UNESCO, nos extensos campos de lava da ilha do Pico.

Esta rota é a oportunidade de experimentar a história desta cultura de cerca de cinco séculos em solares e casas agrícolas, adegas, cooperativas, portinhos, rola-pipas, currais, rilheiras, poços, festividades e práticas familiares, bem como saborear a sua modernidade sofisticada, com os produtores de vinho das três ilhas com selo da Denominação de Origem – Pico, Graciosa e Biscoitos, na Terceira –, bem como das ilhas de São Miguel, de Santa Maria e do Faial.

A Rota dos Vulcões é a rota que não poderia deixar de existir nos Açores. Sem eles, não havia Açores, nem cultura açoriana. Para além da compreensão do fenómeno geológico em si mesmo, esta rota, transversal a todas as ilhas, contextualiza a relação umbilical dos açorianos com a natureza ao longo de milénios.

As Rotas Açores pretendem valorizar e dar destaque a uma outra dimensão da natureza dos Açores – a natureza humana –, adicionando os protagonistas de todas estas vivências à diversidade de elementos patrimoniais, culturais, históricos e naturais. Neste site tem toda a informação importante para quem procura desfrutar da beleza destas rotas.