Duas cidades a não perder

Ponta Delgada começa nas Portas da Cidade. Três arcos de basalto negro mesmo à beira do porto. Entra-se pelo arco central, que é mais largo, e do outro lado está a malha urbana antiga: ruas estreitas, fachadas brancas com molduras pretas, igrejas de pedra escura. A Torre Sineira, a Igreja Matriz de São Sebastião, assim como a Igreja de São Pedro merecem uma visita. Ainda para quem aprecia roteiros religiosos, recomenda-se o Convento da Nossa Senhora da Esperança.

Em cidade de cultura, museus não faltam. Arriscamos a sugerir uma visita ao Museu Carlos Machado, um dos mais reputados de todo o arquipélago. Mas há mais, como o Museu Militar dos Açores.

Numa ilha verde, não podiam faltar jardins sendo de destacar o António Borges, considerado o verdadeiro pulmão verde do centro da cidade. O Jardim de Sant’Ana, o Jardim Antero de Quental, entre outros espaços verdes, convidam a passeios tranquilos.

Património Mundial da UNESCO

Em Angra do Heroísmo, que já foi capital de Portugal, ainda se nota que a cidade já teve essa escala. A Praça Velha destaca-se, com a câmara municipal e gente que passa a caminho do trabalho. A Rua da Sé vai ter à catedral e tem palácios com varandas de pedra e brasões gravados nas fachadas. Angra é também Património Mundial da UNESCO desde 1983, um reconhecimento que se percebe na forma como preserva o traçado urbano, as fortificações e a relação direta com o mar.

A Sé de Angra, a Igreja da Misericórdia, o Convento e Igreja de São Francisco ou o Convento e Igreja de São Gonçalo, deixam boquiabertos os visitantes. O mesmo acontece com o Monte Brasil, um monumento vulcânico de rara beleza que fecha a baía pelo sul, dando-lhe uma forma de ferradura visível do alto. É ocupado em grande parte pelo Forte de São João Baptista, um dos maiores do país, construído para defender a ilha num ponto estratégico do Atlântico. A conhecer!

A Sé de Angra, a Igreja da Misericórdia, o Convento e Igreja de São Francisco ou o Convento e Igreja de São Gonçalo, deixam boquiabertos os visitantes.