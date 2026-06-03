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Duas cidades a não perder

Ponta Delgada e Angra do Heroísmo têm muito para oferecer.

Ponta Delgada
03 junho 2026 11:25

Ponta Delgada começa nas Portas da Cidade. Três arcos de basalto negro mesmo à beira do porto. Entra-se pelo arco central, que é mais largo, e do outro lado está a malha urbana antiga: ruas estreitas, fachadas brancas com molduras pretas, igrejas de pedra escura. A Torre Sineira, a Igreja Matriz de São Sebastião, assim como a Igreja de São Pedro merecem uma visita. Ainda para quem aprecia roteiros religiosos, recomenda-se o Convento da Nossa Senhora da Esperança.

Em cidade de cultura, museus não faltam. Arriscamos a sugerir uma visita ao Museu Carlos Machado, um dos mais reputados de todo o arquipélago. Mas há mais, como o Museu Militar dos Açores.

Numa ilha verde, não podiam faltar jardins sendo de destacar o António Borges, considerado o verdadeiro pulmão verde do centro da cidade. O Jardim de Sant’Ana, o Jardim Antero de Quental, entre outros espaços verdes, convidam a passeios tranquilos.

Vista de Angra do Heroísmo do Monte Brasil
Vista de Angra do Heroísmo do Monte Brasil

Património Mundial da UNESCO

Em Angra do Heroísmo, que já foi capital de Portugal, ainda se nota que a cidade já teve essa escala. A Praça Velha destaca-se, com a câmara municipal e gente que passa a caminho do trabalho. A Rua da Sé vai ter à catedral e tem palácios com varandas de pedra e brasões gravados nas fachadas. Angra é também Património Mundial da UNESCO desde 1983, um reconhecimento que se percebe na forma como preserva o traçado urbano, as fortificações e a relação direta com o mar.

A Sé de Angra, a Igreja da Misericórdia, o Convento e Igreja de São Francisco ou o Convento e Igreja de São Gonçalo, deixam boquiabertos os visitantes. O mesmo acontece com o Monte Brasil, um monumento vulcânico de rara beleza que fecha a baía pelo sul, dando-lhe uma forma de ferradura visível do alto. É ocupado em grande parte pelo Forte de São João Baptista, um dos maiores do país, construído para defender a ilha num ponto estratégico do Atlântico. A conhecer!

A Sé de Angra, a Igreja da Misericórdia, o Convento e Igreja de São Francisco ou o Convento e Igreja de São Gonçalo, deixam boquiabertos os visitantes.