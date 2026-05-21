Qual é a melhor máquina para cortar o relvado em jardins grandes?

Cortar a relva é o trabalho que consome mais
tempo e um dos mais tediosos por tudo o que acarreta. Além do esforço e do
tempo que exige, é necessário fazê-lo num dia seco, em horários nos quais o
ruído das máquinas de cortar relva não perturbe o descanso da casa ou dos
vizinhos, e ainda eliminar os muitos quilos de resíduos gerados pelo corte.
Felizmente,
já existem inúmeras máquinas que permitem cortar a erva em menos tempo, com
menos esforço e um melhor resultado. Acertar na escolha da melhor máquina
requer estudar as condições do jardim e escolher a que melhor se adapte a elas.
A Husqvarna, marca líder em maquinaria para o cuidado da floresta e do jardim,
dispõe de um catálogo amplo com soluções para todo o tipo de utilizadores e
jardins.
Como escolher o tipo de máquina para cortar
a relva?
Escolher a melhor máquina para cortar a erva
implica considerar as características do espaço de trabalho.
Extensão
É fundamental saber quanta superfície tem para
cortar antes de escolher. Em terrenos de até 1.000 m², um corta-relva de
propulsão manual ou automotriz pode ser uma solução - embora não seja a mais
rápida nem a mais cómoda -, mas em terrenos com mais de 2.000 m², exigiria
demasiado tempo. A extensão também é importante para escolher a largura de
corte que a sua máquina necessita; quanto maior for o terreno, mais larga deve
ser a máquina.
Orografia
Estude também como é o solo do seu jardim: se é
plano, se tem subidas acentuadas, desníveis ou taludes que só podem ser
aparados com uma roçadora. Em jardins grandes e com inclinações, a escolha pode
recair sobre um rider, um corta-relva de raio de viragem zero ou um robô
corta-relva com capacidade para trabalhar em inclinações de até 70%. Se tiver
passagens estreitas, a largura de corte da sua máquina deve ser menor.
Altura da relva
A altura da
vegetação a cortar também é determinante. Os tratores, riders e corta-relvas de
raio de viragem zero permitem um corte mais eficaz em zonas com a erva muito
alta, embora a relva possa amarelecer durante alguns dias. Os robôs corta-relva
Automower® mantêm o relvado sempre verde.
Presença de árvores ou ramos baixos
Se o seu
jardim tem muitas árvores, ramos baixos, arbustos ou canteiros com flores, a
melhor solução é um robô corta-relva. Os riders são uma alternativa devido à
tração às quatro rodas e à plataforma de corte frontal.
Usos do relvado
Um relvado
desportivo requer o melhor acabamento e poucas máquinas são capazes de o
conseguir como os Automower® da gama profissional. Os riders e corta-relvas de
raio de viragem zero conseguem um corte eficaz e cuidadoso, enquanto os
tratores permitem um corte muito rápido em terrenos extensos, regulares,
abertos e com vegetação frondosa e dura.
Ruído e emissões
Se corta a
relva do seu jardim com um corta-relva convencional ou um trator a gasolina, já
saberá que é impossível fazê-lo em silêncio, o que limita o seu horário de
trabalho. Se quer cortar a relva em silêncio, deixe que o Automower® o faça por
si. É a máquina mais silenciosa da Husqvarna.
As
melhores máquinas corta-relva para jardins grandes
Automower®
O robô
corta-relva da Husqvarna é líder de vendas desde que foi inventado, há 31 anos.
A aposta permanente da marca na inovação permitiu que este se tornasse
imbatível como máquina de manutenção para um relvado mais verde, frondoso e
saudável. Além disso, é 100% autónomo: corta de noite e de dia, com sol ou
chuva, aprende a identificar as necessidades do jardim para melhorar o
resultado e carrega-se sozinho. Existem quase 20 modelos para uso particular,
adaptados a cada tipo de propriedade e capazes de trabalhar em jardins desde
400 a 7.500 m², e modelos profissionais que alcançam os 24.000 m².
O aspeto da
erva cortada com o robô da Husqvarna é diferenciador, inclusive face a outros
robôs. Desde esta primavera, os modelos da gama Visão IA, com câmara e tecnologia de
Inteligência Artificial, não só evitam os objetos que estejam no jardim, como
identificam se se trata de um móvel ou elemento fixo para cortar ao redor, ou
se é uma mangueira, um animal ou uma pessoa, perante os quais dão meia volta e
continuam a trabalhar. Aproveite as promoções especiais que
os Automower® têm nesta primavera!.
- Vantagens do Automower®
. Ampla superfície: De 400 a 7.500
m² em jardins domésticos e até 24.000 m² em profissionais.
· Instalação sem cabos.
. 100% autónomo: corta sozinho 24
horas por dia.
. Vision IA para identificar e
evitar obstáculos.
. Sem ruídos nem emissões de gases
poluentes.
. Terrenos com até 70% de inclinação
e passagens estreitas.
. Eficaz em corredores estreitos e
terrenos complexos.
. Corta com sol ou chuva.
Corta-relvas de raio de viragem zero
Permitem cobrir amplas superfícies de terreno,
reduzir o tempo de trabalho e ganhar eficácia, já que efetuam curvas de 180º ao
final de cada passagem.
- Vantagens dos corta-relvas de raio de
viragem zero:
. Aptos para jardins públicos e
privados de grande extensão.
. Corte à máxima velocidade com
eficiência.
. Giro de 180º para evitar deixar
erva por cortar.
. Larguras de corte de 107 a 152 cm.
. ClearCut™ para melhorar a recolha de
resíduos e garantir um corte uniforme.
. Tipos de corte: saída lateral e mulching
como acessório.
Riders
O seu design compacto e a plataforma de
corte frontal permitem trabalhos precisos em grandes áreas com zonas complexas,
como cantos, debaixo de árvores, bancos ou sebes.
- Vantagens dos riders
. Maior acessibilidade do que outras
máquinas em áreas baixas, espaços reduzidos e com obstáculos.
. Larguras de corte de 94 a 112 cm.
. Diferentes
tipos de corte, com expulsão traseira de relva ou BioClip® para função mulching.
. Versatilidade para outros usos com
acessórios.
· Também disponível a bateria.
Tratores
Ideais para uma manutenção eficiente de
grandes terrenos e jardins complexos. Garantem um corte uniforme e uma
experiência confortável, mesmo em terrenos exigentes.
- Vantagens dos tratores
. Versáteis para uso em terrenos com
desníveis e passagens estreitas.
. Larguras de corte de 77 a 137 cm.
· Diferentes
tipos de corte, com ampla recolha traseira, expulsão lateral para resultados
rápidos ou mulching para adubar e evitar a recolha de resíduos.
· Eficazes mesmo com relva húmida ou
densa.
· Até 6 alturas de corte.
Corta-relvas de propulsão manual ou
automotrizes
Uma boa
opção para jardins de até 1.200 m². Os modelos da Husqvarna a gasolina ou a
bateria são robustos, fiáveis e fáceis de usar.
- Vantagens dos corta-relvas
· Manobráveis e leves para jardins
pequenos ou inacessíveis.
· Menor consumo de combustível,
emissões e ruído.
· Larguras de corte de 37 a 52
centímetros.
. Também disponível a bateria.
· Corte BioClip® para função mulching.
Como pode ver, a Husqvarna
tem sempre uma resposta para as exigências de cada jardim.
Este conteúdo é da responsabilidade da Husqvarna.