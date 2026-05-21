Qual é a melhor máquina para cortar o relvado em jardins grandes?

Cortar a relva é o trabalho que consome mais tempo e um dos mais tediosos por tudo o que acarreta. Além do esforço e do tempo que exige, é necessário fazê-lo num dia seco, em horários nos quais o ruído das máquinas de cortar relva não perturbe o descanso da casa ou dos vizinhos, e ainda eliminar os muitos quilos de resíduos gerados pelo corte.

Felizmente, já existem inúmeras máquinas que permitem cortar a erva em menos tempo, com menos esforço e um melhor resultado. Acertar na escolha da melhor máquina requer estudar as condições do jardim e escolher a que melhor se adapte a elas. A Husqvarna, marca líder em maquinaria para o cuidado da floresta e do jardim, dispõe de um catálogo amplo com soluções para todo o tipo de utilizadores e jardins.

Como escolher o tipo de máquina para cortar a relva?

Escolher a melhor máquina para cortar a erva implica considerar as características do espaço de trabalho.

Extensão

É fundamental saber quanta superfície tem para cortar antes de escolher. Em terrenos de até 1.000 m², um corta-relva de propulsão manual ou automotriz pode ser uma solução - embora não seja a mais rápida nem a mais cómoda -, mas em terrenos com mais de 2.000 m², exigiria demasiado tempo. A extensão também é importante para escolher a largura de corte que a sua máquina necessita; quanto maior for o terreno, mais larga deve ser a máquina.

Orografia

Estude também como é o solo do seu jardim: se é plano, se tem subidas acentuadas, desníveis ou taludes que só podem ser aparados com uma roçadora. Em jardins grandes e com inclinações, a escolha pode recair sobre um rider, um corta-relva de raio de viragem zero ou um robô corta-relva com capacidade para trabalhar em inclinações de até 70%. Se tiver passagens estreitas, a largura de corte da sua máquina deve ser menor.

Altura da relva

A altura da vegetação a cortar também é determinante. Os tratores, riders e corta-relvas de raio de viragem zero permitem um corte mais eficaz em zonas com a erva muito alta, embora a relva possa amarelecer durante alguns dias. Os robôs corta-relva Automower® mantêm o relvado sempre verde.

Presença de árvores ou ramos baixos

Se o seu jardim tem muitas árvores, ramos baixos, arbustos ou canteiros com flores, a melhor solução é um robô corta-relva. Os riders são uma alternativa devido à tração às quatro rodas e à plataforma de corte frontal.

Usos do relvado

Um relvado desportivo requer o melhor acabamento e poucas máquinas são capazes de o conseguir como os Automower® da gama profissional. Os riders e corta-relvas de raio de viragem zero conseguem um corte eficaz e cuidadoso, enquanto os tratores permitem um corte muito rápido em terrenos extensos, regulares, abertos e com vegetação frondosa e dura.

Ruído e emissões

Se corta a relva do seu jardim com um corta-relva convencional ou um trator a gasolina, já saberá que é impossível fazê-lo em silêncio, o que limita o seu horário de trabalho. Se quer cortar a relva em silêncio, deixe que o Automower® o faça por si. É a máquina mais silenciosa da Husqvarna.

As melhores máquinas corta-relva para jardins grandes

Automower®

O robô corta-relva da Husqvarna é líder de vendas desde que foi inventado, há 31 anos. A aposta permanente da marca na inovação permitiu que este se tornasse imbatível como máquina de manutenção para um relvado mais verde, frondoso e saudável. Além disso, é 100% autónomo: corta de noite e de dia, com sol ou chuva, aprende a identificar as necessidades do jardim para melhorar o resultado e carrega-se sozinho. Existem quase 20 modelos para uso particular, adaptados a cada tipo de propriedade e capazes de trabalhar em jardins desde 400 a 7.500 m², e modelos profissionais que alcançam os 24.000 m².

O aspeto da erva cortada com o robô da Husqvarna é diferenciador, inclusive face a outros robôs. Desde esta primavera, os modelos da gama Visão IA, com câmara e tecnologia de Inteligência Artificial, não só evitam os objetos que estejam no jardim, como identificam se se trata de um móvel ou elemento fixo para cortar ao redor, ou se é uma mangueira, um animal ou uma pessoa, perante os quais dão meia volta e continuam a trabalhar. Aproveite as promoções especiais que os Automower® têm nesta primavera!.

- Vantagens do Automower®

. Ampla superfície: De 400 a 7.500 m² em jardins domésticos e até 24.000 m² em profissionais.

· Instalação sem cabos.

. 100% autónomo: corta sozinho 24 horas por dia.

. Vision IA para identificar e evitar obstáculos.

. Sem ruídos nem emissões de gases poluentes.

. Terrenos com até 70% de inclinação e passagens estreitas.

. Eficaz em corredores estreitos e terrenos complexos.

. Corta com sol ou chuva.

Corta-relvas de raio de viragem zero

Permitem cobrir amplas superfícies de terreno, reduzir o tempo de trabalho e ganhar eficácia, já que efetuam curvas de 180º ao final de cada passagem.

- Vantagens dos corta-relvas de raio de viragem zero:

. Aptos para jardins públicos e privados de grande extensão.

. Corte à máxima velocidade com eficiência.

. Giro de 180º para evitar deixar erva por cortar.

. Larguras de corte de 107 a 152 cm.

. ClearCut™ para melhorar a recolha de resíduos e garantir um corte uniforme.

. Tipos de corte: saída lateral e mulching como acessório.

Riders

O seu design compacto e a plataforma de corte frontal permitem trabalhos precisos em grandes áreas com zonas complexas, como cantos, debaixo de árvores, bancos ou sebes.

- Vantagens dos riders

. Maior acessibilidade do que outras máquinas em áreas baixas, espaços reduzidos e com obstáculos.

. Larguras de corte de 94 a 112 cm.

. Diferentes tipos de corte, com expulsão traseira de relva ou BioClip® para função mulching.

. Versatilidade para outros usos com acessórios.

· Também disponível a bateria.

Tratores

Ideais para uma manutenção eficiente de grandes terrenos e jardins complexos. Garantem um corte uniforme e uma experiência confortável, mesmo em terrenos exigentes.

- Vantagens dos tratores

. Versáteis para uso em terrenos com desníveis e passagens estreitas.

. Larguras de corte de 77 a 137 cm.

· Diferentes tipos de corte, com ampla recolha traseira, expulsão lateral para resultados rápidos ou mulching para adubar e evitar a recolha de resíduos.

· Eficazes mesmo com relva húmida ou densa.

· Até 6 alturas de corte.

Corta-relvas de propulsão manual ou automotrizes

Uma boa opção para jardins de até 1.200 m². Os modelos da Husqvarna a gasolina ou a bateria são robustos, fiáveis e fáceis de usar.

- Vantagens dos corta-relvas

· Manobráveis e leves para jardins pequenos ou inacessíveis.

· Menor consumo de combustível, emissões e ruído.

· Larguras de corte de 37 a 52 centímetros.

. Também disponível a bateria.

· Corte BioClip® para função mulching.

Como pode ver, a Husqvarna tem sempre uma resposta para as exigências de cada jardim.

Este conteúdo é da responsabilidade da Husqvarna.