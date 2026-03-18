Ponte de Sor reinventa o comércio com o Bairro Digital

A apresentação do Bairro Comercial Digital – Bairro@Ponte, em Ponte de Sor, no dia 12 de março, reuniu empresários, autarcas e representantes do Governo e de entidades nacionais ligadas à economia e ao comércio.

O projeto é promovido pela ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor, em parceria com o Município, e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ao todo, cerca de 100 comerciantes locais passaram a integrar uma rede digital comum. A ambição é simples: dar ao comércio de rua ferramentas para competir num mercado cada vez mais global, sem perder a identidade de proximidade que caracteriza as lojas da cidade.

No evento de apresentação do Bairro Comercial Digital – Bairro@Ponte, estiveram presentes Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços; Helena Sanches, diretora-geral da Economia; Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR; Fábio Fernandes, chefe de divisão da Equipa Multidisciplinar de Gestão e Coordenação de Projetos da DGE; Rodrigo Passos, diretor de Capacitação Empresarial do IAPMEI; Maria José Capacete, vogal da Comissão Executiva da CTP; Ricardo Pinheiro, presidente da CCDR Alentejo; Joaquim Diogo, presidente do Conselho Intermunicipal do Alto Alentejo; e diferentes parceiros.

Comércio de proximidade e digital

Na prática, o Bairro@Ponte combina inovação tecnológica com a experiência física do comércio local. O centro urbano passou a oferecer Wi-Fi gratuito, mupis interativos, infospots, um banco inteligente e cacifos digitais, que permitem levantar encomendas feitas no comércio local a qualquer hora.

No plano digital, foi criada uma plataforma marketplace e uma aplicação móvel que reúnem as lojas aderentes. A app funciona também como guia do concelho, com agenda cultural, sugestões de restaurantes e alojamento, trilhos e visitas virtuais a pontos emblemáticos de Ponte de Sor.

Para o presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, Rogério Alves, a digitalização é uma oportunidade para reforçar o comércio tradicional e não para o substituir.

“Mas não queremos que o comércio tradicional e aquilo que nos é identitário fique para trás. Esta é uma oportunidade para todos abraçarmos o futuro”, afirma o autarca.

Apesar da aposta tecnológica, garante que o lado humano continuará a ser central. “As portas vão continuar abertas e os sorrisos dos comerciantes vão continuar à espera de toda a gente.”

A digitalização pode também aproximar novas gerações das lojas da cidade. “É uma forma de aproximar os mais jovens do comércio local, perceberem que em vez de encomendarem de outros países, podem comprar aqui e, quiçá, mais barato”, acrescenta Rogério Alves.

Para Domingos Marques, Presidente da ACIPS, "este projeto é importante, mas há algo ainda mais importante: as pessoas que fazem parte dele. Aos comerciantes do Bairro Comercial Digital, que todos os dias abrem as portas das suas lojas, dão vida às nossa ruas e fazem crescer a nossa economia, deixo o nosso profundo reconhecimento".

A implementação do projeto foi acompanhada de perto pela ACIPS e pela equipa responsável pelo bairro digital. Para Ana Rita Dias, diretora-geral da Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor e gestora do projeto Bairro@Ponte, o processo exigiu proximidade com os comerciantes.“Às vezes os idosos até nos surpreendem. Temos uma equipa muito coesa que faz um acompanhamento muito personalizado, constante e permanente. Sentamo-nos lado a lado com os comerciantes, explicamos como funciona e ajudamos”, explica.

A responsável reconhece que a adaptação ao comércio digital exige aprendizagem contínua. “Sabemos que é difícil, porque o que é hoje amanhã já não é, no caminho da digitalização. Portanto, é um trabalho de resiliência e de constância”, afirma.

Comércio e turismo ligados

Presente na sessão, o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, sublinhou o papel destes projetos na valorização dos territórios.

“O primeiro grande desafio é concluir a implementação. O segundo é conseguirmos continuar a ter os bairros ativos”, referiu, lembrando que este é um dos 95 bairros comerciais digitais aprovados na primeira fase a nível nacional.

Para o governante, a ligação entre comércio local e turismo é cada vez mais evidente. “O turista, quando visita um território, quer saber onde pode comer, dormir e, particularmente, onde pode comprar”, afirmou.

E são precisamente as singularidades locais que fazem a diferença. “Aquilo que o comércio local aqui nos ofereceu é uma preciosidade”, disse, referindo-se ao tradicional talego de retalhos de Ponte de Sor. “São estes fatores que alimentam a relação cada vez maior entre o comércio e o turismo.”