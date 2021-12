OMS prevê que esta seja a primeira causa de morte em 2050

Temos, cada vez mais, acesso a informação rápida sobre questões relacionadas com a saúde, dos medicamentos às patologias. Mas nem sempre esta informação disponível é a mais correta e fidedigna. Aqui, explicamos de forma simples e clara (e confiável!) alguns dos temas que parecem difíceis de desmistificar. Estamos de volta com o projeto de Literacia em Saúde Pfizer Curious, com quatro temas relevantes aos dias de hoje. Vamos pôr a saúde em primeiro lugar?

Antibióticos: uma emergência de saúde pública

Os antibióticos são uma das mais importantes descobertas da medicina. Passou a ser possível o tratamento de doenças que antes estavam entre as causas de morte e que hoje consideramos como doenças "simples". Desde a descoberta da penicilina, os antibióticos permitiram salvar um número incontável de vidas humanas. Mas sabe como atuam? E em que situações os antibióticos podem ser prescritos pelo médico? É que apenas as infeções bacterianas podem e devem ser tratadas com antibióticos! O uso indiscriminado dos antibióticos é um dos maiores problemas da medicina moderna e tem levado ao aparecimento de bactérias resistentes. A Organização Mundial da Saúde aponta a resistência aos antimicrobianos como uma das principais ameaças para a saúde mundial e prevê que seja a primeira causa de morte em 2050, se não forem tomadas medidas eficazes. Veja o vídeo:

Rastreios, a chave para o sucesso do tratamento

Os rastreios oncológicos permitem despistar certos tipos de cancro em pessoas que não apresentam quaisquer sintomas. Normalmente, baseiam-se em exames simples e não invasivos. Ao seguir o programa de rastreios, tem a vantagem de poder obter um diagnóstico precoce. A deteção precoce de algumas doenças pode ser fundamental para o tratamento atempado e com sucesso. Sabe que rastreios deve fazer consoante a idade, o género e fatores de risco associado? E de quanto em quanto tempo deve repetir? Veja o vídeo:

Perguntas e respostas: a febre

O que é a febre? É uma doença? Como podemos medir corretamente a temperatura? Qual é a temperatura normal corporal? Há situações do dia a dia que aumentam a temperatura do corpo? E o que devemos fazer quando uma criança está com febre? E em que casos devemos ir ao médico? Quais são os grandes sinais de alerta. As respostas estão neste vídeo:

Já pensou em fazer um "diário da dor de cabeça"?

Sabia que existem mais de 14 grandes tipos de cefaleias? Deixamos alguns exemplos: as cefaleias tipo tensão são as mais frequentes, as famosas enxaquecas são o segundo tipo mais comum e as cefaleias em salvas são as mais raras. Sabe como distinguir as diferentes dores de cabeça? E os fatores desencadeantes? Caso as dores de cabeça sejam frequentes, deve registar alguns dados importantes antes de ir ao médico. Veja o vídeo: