É sabido que a saúde mental não é uma prioridade em Portugal, apesar de as perturbações mentais e de comportamento representarem mais de 11% da carga global de doenças no País. Se esta percentagem não o surpreende, saiba então que é um número superior ao das doenças oncológicas e que apenas é ultrapassado pelas doenças cérebro-cardiovasculares. São dados da Direção-Geral de Saúde. Falámos com Ana Rita Gomes, membro da Comissão Executiva da Multicare, para abordar a aposta pioneira e diferenciadora da seguradora na prevenção e tratamento da saúde mental em todas as idades e na promoção do estilo de vida saudável.

1. Podemos dizer que a Multicare é a primeira e única seguradora em Portugal com uma cobertura alargada de saúde mental. Porquê este caminho? A Multicare tem sido pioneira no lançamento de um conjunto de coberturas, de produtos e de serviços para melhor responder às necessidades dos nossos clientes e do mercado. Olhamos para a saúde de uma forma holística e seguimos o lema de que "não há saúde sem saúde mental", como define a OMS. A saúde mental é, há muito, uma preocupação da Multicare, pela elevada prevalência de doenças e distúrbios mentais, mas também pelo impacto que tem na saúde física e bem-estar das pessoas. Com esta preocupação em mente, temos feito um caminho que culminou em novembro de 2021, precisamente há um ano, no lançamento de uma cobertura alargada de saúde mental.

Ana Rita Gomes, membro da Comissão Executiva da Multicare

2. O que destacaria nesta cobertura alargada de saúde mental?

É uma oferta abrangente e diferenciadora, que dá resposta na prevenção e no tratamento da saúde mental para todas as idades, e que foi desenvolvida com o apoio dos nossos médicos assessores e em colaboração com a Ordem dos Psicólogos e com a Dra. Maria João Heitor da Luz Saúde e presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental.

Na vertente da prevenção, disponibilizamos o programa Multicare Vitality que recompensa quem adota um estilo de vida saudável. Disponibilizamos também, na nossa Plataforma de Medicina Online, consultas de psicologia, consultas de parentalidade positiva, além de programas específicos criados para dar resposta a situações prevalentes e com elevado impacto na saúde mental, como problemas de sono e o stress. Além destes programas, a Multicare integrou a avaliação do bem-estar mental nos seus check-ups. Na vertente do tratamento, cobrimos consultas de psicologia, sessões de psicoterapia, consultas de psiquiatria e o internamento psiquiátrico.

Pretendemos continuar a apostar no desenvolvimento da oferta de saúde mental, razão pela qual a Multicare lançou no dia 1 de novembro uma nova subcobertura de saúde mental, inovadora e pioneira no mercado dos seguros de saúde, na qual passou a comparticipar, em reembolso, 50% das subscrições das apps Calm e Headspace. Farão parte do nosso ecossistema, apps com subscrição, mas também apps gratuitas que a Multicare e a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) considerem serem promotoras da proteção da saúde mental, como é o caso da solução portuguesa 29K FJN.

3. Não podemos deixar de referir que no dia 10 de outubro comemorámos o Dia da Saúde Mental, uma data definida pela Organização Mundial da Saúde, e cujo lema este ano é "fazer da saúde mental e do bem-estar para todos uma prioridade mundial". Concorda que é necessário?

Concordo em absoluto! A saúde mental tem sido relegada historicamente para segundo plano e Portugal não é exceção. As perturbações mentais e do comportamento representam 11,8% da carga global das doenças em Portugal, mais do que as doenças oncológicas (10,4%) e apenas ultrapassadas pelas doenças cérebro-cardiovasculares (13,7%), de acordo com dados da DGS. Recentemente, o coordenador nacional das políticas de Saúde Mental, Dr. Miguel Xavier, defendeu que o investimento nesta área no Serviço Nacional de Saúde, que hoje ronda os 5%, deveria duplicar dentro de alguns anos, valor esse que seria equilibrado face ao peso das perturbações do foro mental no total de doenças.

Neste contexto, a Multicare pretende contribuir para a melhoria do acesso, através de uma cobertura alargada de saúde mental e do desenvolvimento de serviços que apoiem o bem-estar mental, e promover também a literacia em saúde mental dos portugueses, como forma de prevenção e redução do estigma, sendo este o principal propósito da parceria com a OPP, que formalizámos esta semana.

4. Sabemos que a Multicare tem tido uma grande aposta nos hábitos de vida saudável. Quais considera serem os benefícios ao nível da saúde mental? A saúde mental é condicionada, em grande medida, por hábitos de vida saudável, que condicionam quer a saúde física, quer mental, como o exercício físico, nutrição, sono, resiliência e ligação com outras pessoas. A título de exemplo, o exercício físico tem benefícios claros na promoção da saúde mental: reduz o stress, melhora a qualidade do sono, equilibra a produção de hormonas, melhora o bem-estar e previne diversas doenças, como as doenças cardiovasculares, osteoporose, diabetes, cancro e doenças mentais. Um estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard concluiu que apenas 15 minutos de caminhada por dia reduzem os riscos de depressão em 26%.

Multicare e Ordem dos Psicólogos promovem literacia em saúde mental como forma de prevenção e redução do estigma na Talk Saúde Mental.

5. Uma das ações com maior destaque na agenda Multicare é a Corrida Multicare Vitality, que marcou o primeiro fim de semana de outubro. Esta é uma corrida aberta a todas as pessoas. Que balanço faz desta edição?

Na primeira edição ficámos muito contentes pela participação de mais de 1.000 pessoas que escolheram passar uma manhã, num ambiente descontraído e familiar, a ser ativos e saudáveis. Este ano, conseguimos ir ainda mais longe, atraindo cerca de 2.000 pessoas, e com uma novidade – a corrida dos 10 km, além da corrida e caminhada de 5 km. Foi uma manhã com uma energia incrível e que trouxe pessoas que fazem habitualmente exercício físico, mas também pessoas cujo hábito não está tão enraizado. Um estudo europeu recente estima que 7 em cada 10 portugueses não fazem exercício físico e que Portugal está nos 3 piores países em termos de prática de exercício físico regular. Este estudo evidencia o enorme caminho que tem de ser feito. Seguramente vamos continuar a apostar neste evento, que faz já parte do calendário de corridas. Adicionalmente, apostaremos noutras iniciativas que promovam a prática de exercício físico.

A 2ª Edição da Corrida Multicare Vitality levou cerca de duas mil pessoas ao Estádio do Jamor, em Lisboa, para passar uma manhã dedicada ao exercício físico.

6. Para fomentar a prática de exercício físico, a Multicare lançou um programa único, pioneiro no mercado nacional, com recompensas para os utilizadores com hábitos e comportamentos mais saudáveis. Esta aposta é fundamental para comunicar e apelar a um estilo de vida saudável como forma de prevenção?

A Multicare, desde cedo, assumiu no seu ADN que proteger na doença não basta, que temos de ir mais longe, fomentando o bem-estar físico e mental dos nossos clientes e atuando sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de doença. O programa Multicare Vitality é uma peça fulcral da nossa aposta na prevenção, motivando e recompensando os clientes que cumpram os desafios, apoiando a mudança comportamental e a criação de hábitos saudáveis.

O programa é trazido pela Multicare/Fidelidade em parceria com a Vitality, líder mundial em mudanças comportamentais, com mais de 20 milhões de utilizadores e que tem 20 anos de experiência cientificamente comprovada em alterações de comportamentos e, consequentemente, na melhoria da qualidade de vida e redução de risco de mortalidade. Este ano, a Multicare decidiu alargar o programa Multicare Vitality a todos os clientes empresas com o seguro de saúde Multicare, que poderão aderir ao mesmo. Já contamos mais de 25 mil utilizadores registados e mais de 12 mil utilizadores ativos.

7. Que hábitos recomenda para quem procura iniciar um estilo de vida mais saudável?

Apostar numa boa alimentação, ser fisicamente ativo e não esquecer a importância de proteger o seu bem-estar mental – como já diz o velho ditado "mente sã em corpo são". E, claro, usar a app Multicare Vitality para ajudar a motivar e recompensar pelos bons hábitos!