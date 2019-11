Nasceu de um sonho antigo e é o resultado de anos de experiência no mundo da moda. Se até agora não era fácil encontrar roupa masculina confortável, sofisticada e moderna que fosse pensada, desenhada e produzida em Portugal, José Luís Fernandes tornou tudo isso possível. Aos 53 anos, criou a JEF, uma marca totalmente portuguesa que veio proporcionar uma nova experiência de bem vestir aos homens. Chegou no final de setembro com uma primeira coleção feita de peças simples mas distintivas e que promete ficar para a história.

"A JEF não produz apenas roupas. Concebe peças que refletem uma profunda valorização da cultura, resultando em designs intemporais, ricos em histórias e tradições, ainda que perfeitamente modernos"

NAU: a Viagem e o Encontro é a coleção da marca que fala, sente e cria em português e que reinterpreta a identidade coletiva da lusofonia ao estilo contemporâneo. E nada mais português do que o estilo náutico. A História de Portugal serviu de mote para uma coleção que se faz a azul-marinho, branco e preto, com alguns apontamentos discretos e elegantes, como o uso de bússolas, astrolábios, âncoras e cordas nos padrões. A inspiração na História nacional não ficou por aqui e a marca incluiu também as cores representativas da bandeira portuguesa em algumas peças. O verde, o vermelho e o amarelo estão ainda no logótipo da marca. Mais um sinal de que vestir uma peça JEF é muito mais do que andar vestido. É transportar um legado, uma mensagem e um desígnio do que é ser português. Uma coleção completa É verdade que esta é a primeira coleção da JEF, mas não se deixe enganar pelo número. A marca chegou com a certeza de que vai conquistar os "homens que se querem afirmar num mundo global" e preparou uma primeira coleção que tem tudo o que os homens precisam para um guarda-roupa coeso e versátil. Há T-shirts, sweats, polos, camisas, calças e casacos que se encaixam nos mais variados estilos e em todas as situações do quotidiano. São peças distintivas e de qualidade para homens com um espírito inovador, adaptável e sem medo de arriscar, abertos a novas surpresas e a novos desafios. Tudo se interliga nesta coleção: a essência desportiva e o toque clássico, a intemporalidade e a modernidade, o conforto e a sofisticação.

Responsabilidade social no ADN da marca

O compromisso ambiental faz parte do modelo de negócio da JEF, uma empresa com forte responsabilidade social. Todas as peças são desenvolvidas sem prejuízo para o meio ambiente, favorecendo a conservação da biodiversidade e a gestão sustentável dos recursos naturais, o que permite minimizar o impacto ambiental dos produtos ao longo de todo o ciclo de vida.

Além disso, a JEF desenvolve regularmente atividades de mecenato, realizadas pela própria marca ou através de colaboração com outras organizações. Quem compra JEF sabe que, além de comprar produtos de excelência e de qualidade, está a comprar peças que foram criadas com elevados padrões éticos e de forma socialmente responsável.

Descubra a coleção NAU, aqui.