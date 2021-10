Há marcas que apoiam de forma incrível o Outubro Rosa e esta é uma delas

Maior consciencialização sobre o cancro, maior partilha de informação, sensibilização para a temática da prevenção e diagnóstico precoce e, ainda, soluções e cuidados de pele que minimizam os efeitos secundários que afetam muitos pacientes e que levam cerca de 80% a suspender os tratamentos. São os propósitos da missão Lutar e Cuidar, o mote do novo programa de apoio internacional a pacientes oncológicos, lançado pela La Roche-Posay, precisamente no mês em que se celebra o Pink October (em português, Outubro Rosa).

Este é o mês de prevenção do cancro da mama, o cancro mais frequente (prevalente) em Portugal e em todo o mundo, segundo os dados estatísticos mais recentes, lançados pelo Globocan. Em Portugal, a Liga contra o Cancro da Mama aponta para sete mil mulheres diagnosticadas com cancro da mama em 2020. Estima-se que 1800 tenham morrido com esta doença. Se diagnosticado e tratado precocemente, o cancro da mama tem uma taxa de cura superior a 90%. Prevenção e diagnóstico precoce são, por isso, fundamentais, tanto para o aumento da sobrevivência como para a manutenção da qualidade de vida da mulher.

Lutar e Cuidar Com 10 anos de compromisso com a oncologia, a La Roche-Posay está ainda mais comprometida com a missão de apoiar os pacientes oncológicos, através de uma maior consciencialização e partilha de informação. A marca especialista em cuidados de pele – a mais recomendada por dermatologistas em todo o mundo – acaba de lançar um novo programa internacional com ações concretas em vários países, com um objetivo único: ser útil e melhorar a qualidade de vida e o dia a dia de cada vez mais pessoas em todo o mundo.

Do lançamento de um guia à nova plataforma digital com informações marcantes

A La Roche-Posay já tinha lançado um guia com conselhos de especialistas que pretendem ajudar os pacientes a encontrar respostas para as muitas questões relacionadas com o cuidado de pele – antes, durante e após tratamentos –, mas não só. Neste Guia do Paciente fala-se ainda sobre a melhor forma de lidar com a notícia e sobre os cuidados de apoio indispensáveis. Agora, a marca dermatológica vai mais além.

A nível nacional, a La Roche-Posay programou formações a mais de 100 profissionais de saúde oncológica – entre médicos, enfermeiros e radioterapeutas do SAMS –, a decorrer durante o mês de outubro. A marca oferece ainda mais de 500 kits de produtos a várias instituições, como o Hospital de Santa Maria, SAMS, USF S. Julião de Oeiras, UCSP Alcântara, Clínica da Mama, Clínica da Pele no IPO Porto, IPO Coimbra, Mama Help e Instituto CUF Porto.

A La Roche-Posay assinala o Mês Internacional de Prevenção do Cancro da Mama com a implementação pioneira de uma página para pacientes oncológicos no Bairro da Saúde

Rotina simples para cuidar da pele A pele, como órgão vital – mas frágil! –, é muitas vezes agredida pelos efeitos das terapias. Estima-se que 80% dos pacientes suspendam os tratamentos por esse motivo. No entanto, existem formas de combater estes efeitos secundários e de cuidar da pele mais fragilizada e sensível.



Durante o tratamento oncológico, a barreira cutânea age como uma parede que foi alterada. Com a rotina dermatológica de cuidados certos, a barreira cutânea é eficazmente reparada, mantendo a hidratação e reforçando a capacidade de proteger a pele, isto garantindo uma tolerância provada.