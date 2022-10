Cataratas: uma doença com cura definitiva

A propósito da abertura da Clínica Cirúrgica de Carcavelos da Joaquim Chaves Saúde, falámos com a médica oftalmologista Sheryl Costa sobre cataratas. A patologia é comum e pode apresentar sintomas progressivos, que são muitas vezes desvalorizados. A taxa de sucesso da cirurgia às cataratas, segundo Sheryl Costa, é cerca de 90%, se tratada atempadamente. Um acompanhamento contínuo e especializado pode fazer a diferença.

O que é uma catarata? A catarata é uma opacificação do cristalino, que é a lente natural do nosso olho e que, em condições normais, é transparente. É atualmente a principal causa de cegueira reversível no mundo.

Quais são os sintomas que as pessoas podem identificar antes do diagnóstico? O doente queixa-se de visão turva/nublada, diminuição da acuidade visual, aumento da sensibilidade à luz e necessita de trocar frequentemente as lentes dos óculos.



Sheryl Costa, Coordenadora Cirúrgica de Oftalmologia da Joaquim Chaves Saúde

Existem fatores potenciadores de cataratas?

Os principais fatores são exposição excessiva à luz solar (UV), doenças metabólicas (diabetes, hipertensão, obesidade), uso prolongado de corticoides e cirurgia/lesão ocular prévia.

A doença pode aparecer em todas as idades?

A catarata pode surgir em diversas idades, consoante a sua etiologia ou causa.

O tipo mais frequente de catarata é a catarata senil, que ocorre devido ao envelhecimento natural do cristalino, que corresponde a 90% dos casos diagnosticados.

No entanto, também existem outros tipos, como as cataratas congénitas (cerca de 1%), que aparecem em recém-nascidos, as cataratas traumáticas e as cataratas metabólicas, que podem aparecer em qualquer idade.

Existe algum fator hereditário?

O fator hereditário é mais marcado nas cataratas congénitas e de causa metabólica.

É uma doença progressiva ou repentina?

É uma doença progressiva, mas, por vezes, evolui rapidamente.

Como é feito o diagnóstico?

O seu diagnóstico é feito por um oftalmologista experiente, através da avaliação da acuidade visual com a melhor correção, exame de lâmpada de fenda sob midríase/dilatação, em consulta de oftalmologia.

Quais são os possíveis tratamentos?

O único tratamento eficaz é a cirurgia realizada em modo ambulatório (não necessita de internamento), sob anestesia local.

Esta cirurgia chama-se facoemulsificação e é um procedimento cirúrgico em que é aspirada a lente natural turva do olho e se procede à implantação de uma lente intraocular artificial (LIO), calculada e personalizada para cada doente.

O tratamento cirúrgico é adequado a todos os casos?

Sim e tem uma taxa de sucesso bastante elevada, cerca de 90%, de acordo com o National Eye Institute, dos EUA.

É definitivo? Há cura para a patologia?

Sim, a cirurgia é a cura definitiva.

Existem fatores de risco na operação?

Cada caso é um caso e tem de ser avaliado o contexto clínico do doente.

Algumas patologias e características particulares do globo ocular podem influenciar o sucesso da intervenção. Por este motivo, o diagnóstico precoce da catarata é fundamental para evitar o avanço da doença e reduzir, assim, o risco de complicações intraoperatórias.

É de realçar que a percentagem de complicações associadas a este procedimento cirúrgico é bastante reduzida e é um procedimento cirúrgico altamente eficaz.

Em que é que a Joaquim Chaves Saúde se distingue no tratamento da patologia?

A Joaquim Chaves Saúde (JCS) distingue-se por aliar uma equipa médica experiente e permanentemente atualizada e equipamentos de última geração aos cuidados individualizados que prestamos a cada pessoa de quem temos o privilégio de cuidar.

A inauguração, em março deste ano, da Clínica Cirúrgica de Carcavelos é o exemplo mais recente de como a JCS investe nas mais recentes tecnologias dos tratamentos e simultaneamente num espaço confortável e humanizado para os nossos clientes.

A Clínica Cirúrgica de Carcavelos enriqueceu os cuidados que presta aos seus clientes, com infraestruturas modernas e renovadas, que dispõem agora de um bloco operatório moderno e evoluído, com capacidade de prestar cuidados cirúrgicos de excelência.

A cirurgia de catarata é das cirurgias mais realizadas em oftalmologia e é uma das técnicas que mais evoluíram nas últimas décadas.

Para a cirurgia, a lente selecionada depende das atividades quotidianas realizadas pelo doente, como os seus hobbies e a sua profissão. Além disso, depende da refração do globo ocular e da presença (ou não) de outras patologias oculares, como o astigmatismo.

Na Joaquim Chaves Saúde, realizamos a correção cirúrgica com lentes monofocais avançadas, para a correção da visão ao longe e intermédia, em substituição das lentes clássicas mais limitantes.

Para a correção do astigmatismo, utilizamos as lentes monofocais avançadas tóricas.

Para além destas, ainda podem ser utilizadas as lentes multifocais, que fazem a correção da visão ao longe, intermédio e perto.

Especialmente a pensar na saúde ocular das pessoas acima dos 60 anos, a recém-criada Unidade de Oftalmologia Sénior, da Joaquim Chaves Saúde, foi concebida para dar resposta às necessidades de quem se inclui nesta faixa etária, incluindo a realização de rastreios visuais gratuitos para esta população.

A nossa missão é proteger e melhorar a visão dos nossos clientes. Uma boa visão contribui para a melhoria da qualidade de vida e satisfação das pessoas, melhorando o seu bem-estar e conforto, nas suas atividades quotidianas.