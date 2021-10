Técnicos do INEM ganham €750 e não são profissão de risco

Da próxima vez que se interrogar por que motivo uma ambulância demora uma hora a socorrer uma pessoa em Lisboa ou no Porto, pense na resposta do Sindicato dos Trabalhadores de Pré-Emergência Hospitalar: faltam técnicos de emergência pré-hospitalar.



Rui Lázaro, presidente do sindicato, aponta que o INEM deveria ter 1.400 técnicos e tem cerca de 900. Além disso, a taxa de abandono da profissão é cerca de 30%. E o concurso aberto este ano para contratar 178 trabalhadores, tem até agora pouco mais de 50. Este insucesso no concurso e a incapacidade de motivar os trabalhadores faz com que o serviço do INEM esteja em risco, denuncia o sindicato.



"Esse risco existe há alguns anos. Basta dizer de forma clara que o INEM não consegue garantir maior parte dos dias do ano o número de ambulâncias. Por exemplo, na passada sexta-feira fizemos greve e assegurámos os serviços mínimos, ou seja, no grande Porto pararam duas ambulâncias. No domingo estiveram paradas 4 ambulâncias, por falta técnicos. Esta situação é mais evidente em Lisboa e na Margem Sul onde os utentes esperam mais de uma hora que chegue a ambulância", denuncia Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Pré-Emergência Hospitalar (STPEH).