A SÁBADO Viajante nas Maldivas

Praia, sol e luxo. É o que vai conhecer neste primeiro episódio do podcast da SÁBADO Viajante. Fomos às Maldivas com a Turkish Airlines para conhecer o Fushifaru Maldives, uma ilha-resort que supera todas as expectativas. Tivemos direito a todas as mordomias, a bordo e nas villas, surpreendemo-nos com os projetos ambientais, a cor do mar, a temperatura ambiente e a gastronomia do mundo.

