GPS na Avenida da Liberdade, em Lisboa

Esta semana no Guia Para Sair fomos até às proximidades da Avenida da Liberdade para lhe dar a conhecer as exposições da Sociedade Nacional das Belas-Artes, o restaurante que inaugurou o conceito do chique corporativo em Portugal e ainda os cocktails do Mona Verde.

