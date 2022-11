Cuidados Intensivos: Mistérios

Falou-se muito das alegadas pressões de António Costa sobre o ex-governador do Banco de Portugal por causa de Isabel dos Santos. Mas como ignorar o espantoso retrato que Luís Rosa e Carlos Costa nos deixam sobre o mundo de irrealidade em que vivia José Sócrates antes do chumbo do PEC 4?

