Cuidados Intensivos: Maus sinais

O pessoal opta por "Christine", como se tivesse andado com ela na escola, na impossibilidade de a tratar simplesmente por "a gaja da TAP". Imagino a cara da ex-CEO com estas demonstrações regulares de rudeza. E imagino-a agora, a amaldiçoar o dia em que aceitou aterrar entre a tribo, com a missão patriótica de "salvar" a TAP.

