Cuidados Intensivos: Lágrimas de crocodilo

A estratégia foi outra – e, já agora, bastante parecida com a da nossa esquerda face a Ventura: continuar a insuflar o Donald até à insanidade, roubando assim espaço a qualquer outro republicano moderado que fosse um perigo para Joe Biden. As acusações judiciais, cujo mérito não discuto, só vieram dar uma ajuda suplementar na construção do mito.

