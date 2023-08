Há 15 minutos

Toco, o japonês que se transformou em cão

YouTuber é seguido por mais de 54 mil pessoas no canal Eu queria ser um animal, onde publica vídeos a interagir com as pessoas como um cão. O canal existe desde abril de 2022 e nos 38 vídeos, nunca mostrou a cara nem aparece sem o fato. O disfarce foi criado por uma empresa que faz adereços de cinema e demorou 40 dias a ser desenvolvido. Pesa 4 quilos e segundo Toco, os seus amigos não fazem ideia deste seu hóbi.