Sete formas de lidar com ataques de pânico

Aprenda o que se passa com o seu corpo

No que toca a ataques de pânico, conhecimento é poder. Apesar de não os impedir, saber o que se passa psicologicamente e porquê pode prevenir um ataque de pânico de escalar. Inclusivamente, pode impedir que o confunda com um problema de saúde mais grave, como um ataque cardíaco ou um AVC.

