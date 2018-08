Saiba quais são as 10 ruas mais caras de Portugal

Rua do Salitre, Lisboa



Localizada mesmo no centro da capital, junto à Avenida da Liberdade, é a morada com a habitação à venda mais cara em Portugal. Os proprietários desta zona exclusiva pedem em média quase três milhões de euros (2.820.312) a quem quiser adquirir um dos seus luxuosos imóveis, segundo um estudo do idealista.

