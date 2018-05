Quem é Eleni Foureira, a favorita na Eurovisão?

Eleni Foureira, de 31, anos nasceu na Albânia, em 1987. O seu nome era Entela Fureraj. Em 1990, viu-se obrigada a sair do seu país devido à guerra civil e rumou à Grécia com a família. "Começámos uma vida do zero na Grécia. Foi muito duro e difícil para mim e para os meus pais. Tinha muitos sonhos e sempre quis ter sucesso", garantiu à BBC.

Lusa/Instagram