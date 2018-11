Quando a vontade de estudar é maior do que a guerra

Depois do autoproclamado Estado Islâmico ter perdido o controlo de Raqqa, a vida nesta cidade síria parece estar a tentar voltar à normalidade. Várias crianças regressaram à escola e estão a aprender novamente, embora as salas de aulas e os recreios estejam destruídos pela guerra. O cenário foi captado pela lente do jornalista da agência Reuters Aboud Hamam.