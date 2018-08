Polícia relembra a importância do cinto de segurança através do humor

David Castro trabalha há cinco como polícia em Oklahoma, nos EUA. Além de ser um agente que trabalha com a ordem K9 (os cães-polícias), é também o porta-voz do departamento policial. Depois de passar vários anos a observar sociologicamente as "desculpas" que os condutores usam para tentarem escapar a multas por não usarem cinto de segurança, o agente decidiu compilar os comportamentos e relembrar que se deve usar sempre o cinto no carro.