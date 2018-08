Pescador mostra peixes capturados nas águas profundas da Rússia

Um pescador russo que opera na zona de Murmansk, na Rússia, tem "assustado" seguidores nas redes sociais com fotografias de criaturas misteriosas que retira do mar. Embora as imagens sejam impressionantes, não deixam de ser controversas, com várias pessoas a criticar a apanha destes peixes, cuja a maioria morre rapidamente devido à mudança de pressão, e com a perturbação de um ecossistema delicado em águas profundas.