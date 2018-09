Gerrard Gethings, um fotógrafo britânico, viajou pelo Reino Unido à procura de cães e tutores que "apresentem semelhanças físicas", como a forma e cor do cabelo ou até o próprio estilo. A ideia para o projecto "Parece-se com o seu cão?" surgiu quando o artista viu um homem barbudo a passear com um schnauzer e notou que estes eram estranhamente parecidos. A série de fotografias acabou por ser transformada num jogo de memória com cartas, que foi lançado na segunda-feira passada.