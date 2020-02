Brad Pitt, Bong Joon Ho, Joaquin Phoenix e Renée Zellweger foram quatro dos grandes vencedores da noite dos Óscares. Depois da cerimónia reuniram-se no tradicional Baile do Governador, onde depois da cerimónia de entrega dos prémios se juntam vencedores, nomeados e respetivos convidados. É onde as estatuetas "ganham" o nome dos vencedores.