Os detalhes mais curiosos da apresentação do filho mais novo de William e Kate

Kate Middleton deu à luz um rapaz esta terça-feira. A criança, quinta na linha de sucessão ao trono, nasceu com 3,8 quilos. Mãe e bebé deixaram o Hospital de St. Mary cerca de sete horas depois do parto. Antes, cumpriram a tradição de apresentar o filho à porta da unidade de saúde. E muitas leituras foram feitas do momento.