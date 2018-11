Os detalhes da boda da herdeira mais rica do mundo

Foto de

O casamento de Marta Ortega com Carlos Torretta (na imagem) foi um dos acontecimentos do ano em Espanha. A filha de Amancio Ortega e herdeira do império Inditex – que inclui a Zara e outras marcas – celebrou o enlace com uma cerimónia civil restrita e, depois, uma festa para 400 convidados (entre eles Athina Onassis e Jessica Springsteen, amigas da noiva). EPA

Espaço ficou cheio A união foi celebrada no Royal Yacht Club, na Corunha, mas os 400 convidados fizeram com o espaço ficasse cheio. "Em alguns momentos era um pouco aborrecido, estava tudo muito cheio e só nos podíamos movimentar", confessou um convidado, que manteve o anonimato, ao jornal ABC. Todos se mantiveram de pé – até o pai da noiva, Amancio Ortega, na imagem com a mulher e mãe da noiva. EPA

Noiva vestiu Valentino na cerimónia civil O vestido de noiva foi da casa Valentino, desenhado por Pierpaolo Piccioli. A peça era recta, com uma camisa de gola alta e corte retro. O vestido era cintado e tinha costuras verticais, em rosa claro. A noiva apostou numa maquilhagem leve e o véu serviu de cauda. EPA

Prendas solidárias Para assinalar o casamento, as convidadas receberam um estojo de couro com batons recarregáveis lá dentro, de tom vermelho. O batôn tinha as letras M e C, de Marta Ortega e Carlos Torretta. Por cada batôn foram distribuídos 100 litros de água potável a uma associação que ajuda crianças no Togo, a Eau Vive Internationale. EPA