Os campeões do mundo já estão em casa... e têm Paris à espera deles

A equipa de França já chegou a Paris para celebrar o título de campeã do Mundo nas ruas da capital. Os campeões do Mundo vão andar num autocarro panorâmico com destino ao Arco do Triunfo, onde vão festejar com os adeptos até aos Campos Elísios, antes de serem recebidos pelo presidente do país, Emmanuel Macron, no palácio presidencial.