Há 15 minutos Andreia Antunes com Leonor Riso

Os animais de estimação mais engraçados. Descubra as fotografias finalistas

A competição Comedy Pet Photo Awards revela as 25 fotografias finalistas deste ano. O concurso, criado pelos fotógrafos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, consiste em mostrar o papel positivo que os animais têm nas nossas vidas. Os vencedores do concurso Comedy Pet 2023 serão anunciados a 11 de agosto. Veja as melhores imagens, com as legendas dos fotógrafos.