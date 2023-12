Há 8 minutos Andreia Antunes com Ana Bela Ferreira

Os acontecimentos que marcaram 2023 em imagens

Desde a visita do Papa a Lisboa, à queda do Governo, passando pelas catástrofes naturais e as guerras, estes são alguns dos momentos que marcaram o ano. 2023 assitiu ainda à coroação do Rei Carlos lll e à estreia de Portugal no mundial de Rubgy. Veja as fotografias.