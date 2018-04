Melania e Brigitte, o outro lado da visita de Macron a Trump

As primeiras-damas dos EUA e de França têm sido protagonistas do encontro entre os maridos, nos EUA. Os looks de ambas estão a conquistar a imprensa internacional e a ser comentados nas redes sociais: Dolce&Gabbana, Givenchy, Louboutin, Dior e Vuitton foram algumas das marcas escolhidas por ambas nestes últimos dias. Veja como se apresentaram Melania Trump e Brigitte Macron.