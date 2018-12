Meghan Markle faz surpresa a amiga e deixa o mundo encantado

A duquesa de Sussex entregou o prémio de designer do ano de roupa de mulher à directora criativa da Givenchy, Clare Waight Keller, que desenhou o seu vestido de casamento. Meghan surpreende todos com a sua presença nos Fashion Awards, organizada pelo British Fashion Council, esta segunda-feira, e as fotografias encantaram o mundo: a mulher de Harry não se cansou de acariciar a barriga, demonstrando-se descontraída e feliz com a gravidez.