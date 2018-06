Marcelo e Trump: as melhores imagens do encontro na Casa Branca

O chefe de Estado português trocou alguns comentários sobre o Campeonato do Mundo com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, e deu-lhe cumprimentos da parte do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Trump acabou a perguntar ao chefe de Estado português sobre se pensa que "Cristiano alguma vez irá concorrer à Presidência" de Portugal, como seu adversário. Marcelo Rebelo de Sousa retorquiu que, nessa matéria, Portugal "é um pouco diferente" dos EUA.