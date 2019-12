O ritual começou em 2016, quando Kurt Baker se despiu para celebrar vitórias importantes da equipa de “sevens” da Nova Zelândia e publicou as suas fotografias – nu mas estrategicamente tapado com o troféu ou uma mascote – nas redes sociais. Este fim de semana, o ritual repetiu-se. O veterano Sam Dickson atingiu as 50 internacionalizações com a camisola “kiwi” e acabou despido e aos ombros de um colega na fotografia da vitória.