Estes são os lugares mais relaxantes do mundo

Dá por si no trabalho a sonhar acordado com pequenos paraísos para descansar? Estas ideias são para si.

1-Seven Sisters, Inglaterra – As falésias de giz de Seven Sisters caiem a pique junto à costa leste de Sussex. É descrita como uma área de impressionante beleza natural.

3-Sidi Chamharouch, Marrocos - A aldeia serve como um santuário para os peregrinos de Marrocos que procuram curar doenças e fazer oferendas a Alá na montanha de Toubkal. Muitos param aqui para descansarem da subida até ao topo da montanha.

4 Ise Jingu, Japão – É conhecida como a "alma do Japão". Ise Jingu é a casa de muitos santuários xintoístas dedicados à deusa do sol Amaterasu.

6- Stanley Park, Vancouver, Canadá – Com vistas lindas, espaço para se andar de bicicleta, para mergulhar na praia e para entrar em contacto com a natureza, este parque torna "deixar-se ir com a corrente" numa forma de arte.

7 Mendoza, Argentina – Ver o sol bater na cordilheira dos Andes é um dos cenários mais espectaculares que se pode imaginar. Isso é possível se estiver nas redondezas da cidade de Mendoza.

8 Cape Elizabeth Lights, Maine – A costa de Maine é um local perfeito para relaxar. Nas praias arenosas entra em contacto com os ares e ondas do Atlântico. Pode também subir ao histórico farol de Cape Elizabeth, um dos locais favoritos por muitos para relaxar.

10- Provença, França – Com as suas estradas estreitas e vistas nebulosas dos Alpes, Provença é um local ideal para evadir-se do caos do quotidiano sem ter de se afastar muito da civilização.

11- Nellim, Finlândia – Na vila de Nellim fica o remoto Wilderness Hotel. Por se localizar a 260 km do Árctico e perto do lago Inari, à noite é possível ver auroras boreais no céu escuro.

12 – Siem Reap, Camboja – Esta cidade oferece uma vista privilegiada para a luz solar tropical. Também há uma grande oferta de spas, massagens e tratamentos.

13 – Hoi An, Vietname – Localizada na costa central do país, e sendo uma cidade protegida pela UNESCO, é uma espécie de Meca para os turistas. Dificilmente encontra-se um lugar tão sereno e calmo como este.

14- Zermatt, Suíça – O caminho até esta montanha icónica é perfeito para aqueles que procuram ares mais frescos. Passasse por longos prados e estradas ingremes e fechadas, para se alcançar as famosas pistas de ski.

15 – Wategos Beach, Byron Bay, Austrália – Estas praias são um excelente alternativa a outras mais sobrelotadas de pessoas. Oferece grandes ondas para os surfistas e um ambiente certo para um picnic e para passar o dia neste lugar.