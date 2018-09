Esta é a barriga de uma mulher grávida de trigémeos

Algo raro aconteceu a Maria: Engravidou de trigémeos. Ao lado de Anders, a dinamarquesa está a formar uma família que contava já com um rapaz. No final de Setembro de 2018, nascerão mais três crianças - tudo de uma só vez. Maria tem documentado vários momentos da gravidez no Instagram, tendo já mais de 62 mil seguidores.

15:44 por SÁBADO

