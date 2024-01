Há 37 minutos

Dinamarca tem um novo rei. Veja as imagens

A rainha Margarida abdicou do trono 52 anos depois. O filho mais velho, Frederik X, é o novo monarca dinamarquês. A mulher, Mary, torna-se a primeira rainha australiana. Veja as imagens da proclamação do novo rei em Copenhaga, este domingo, 14 de janeiro.